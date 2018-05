Confindustria: serve rispetto assoluto impegni con Ue sul debito

Roma, 15 mag. - La risoluzione al Def deve fissare "alcuni punti fermi" tra cui "il rispetto assoluto degli accordi con i nostri partners europei sul graduale rientro del debito pubblico". E' quanto ha auspicato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Andrea Montanino, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza 2018.

"La fase economica e geopolitica è complessa e l'Italia deve rassicurare - ha detto - Il graduale rientro del debito pubblico rappresenta una precondizione necessaria per confermare la fiducia dei mercati e quella di imprese e cittadini".

Per Confindustria "non si tratta di fare drastici tagli di bilancio né di inseguire ricette miracolose. La strada maestra è un mix di avanzi primari, efficienza della spesa pubblica, politica dei fattori, compliance fiscale".

"Al contempo, occorre riscoprire il nostro senso di appartenenza all'Europa senza alibi e pregiudizi" ha proseguito Montantino ed in questo senso "auspichiamo che la risoluzione al DEF, sia di maggioranza che di minoranza, fissi alcuni punti fermi: rispetto assoluto degli accordi con i nostri partners europei sul graduale rientro del debito pubblico; impegno a ricercare soluzioni non misure recessive per la tenuta dei conti pubblici; valutazione non ideologica delle riforme che hanno funzionato".