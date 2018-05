Fassino (Pd): Lega-M5S superficiali anche in politica estera

Roma, 15 mag. - "'L'immediata revoca delle sanzioni alla Russia': così ad oggi è testualmente scritto nel 'contratto di governo' Lega-Cinque Stelle in un abborracciato paragrafo di sole 12 righe dedicato alla politica estera. Che una decisione così delicata possa essere proposta come immediata, unilaterale e incondizionata è cosa che non potrà che suscitare sconcerto e preoccupazione nelle cancellerie di mezzo mondo. Una dimostrazione in più dell`improvvisazione e della velleitaria superficialità con cui Lega e Cinque Stelle immaginano di governare l`Italia. E una ragione di più per non abbandonare il nostro Paese nelle loro mani". È quanto dichiara Piero Fassino, esponente del Partito Democratico.