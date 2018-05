Rampelli (Fdi): Salvini torni a chiedere governo di centrodestra

Roma, 15 mag. - "Il centrodestra è sempre stato presidenzialista, anche la Lega, ma sembra che il primo ministro di un eventuale governo giallo-verde sia destinato a non contare granché. Giulio Sapelli per esempio ha pensato di poter scrivere un pezzo del 'contratto' che avrebbe caratterizzato il suo governo e, perfino, di scegliere dei ministri. Forse è per questo che è stato scartato. Salvini e Di Maio cercano un premier che non li intralci e non li oscuri, una mezza figura insomma. Alla faccia del presidenzialismo, che sembra praticamente abiurato". È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Fabio Rampelli.

"Così come la permanenza del 'reddito di cittadinanza' nel contratto - aggiunge - rappresenta una dilapidazione del patrimonio pubblico, un insulto a tutti quei lavoratori, precari e non, che per mettere insieme 800 euro devono sgobbare. Salvini pensi bene a ciò che fa, lo stanno conducendo in una trappola, non rappresenta più il centrodestra perché sono stati apposti veti sia su Forza Italia che su Fratelli d'Italia e quindi è rimasto solo a dialogare con i penta stellati. Non gli faranno indicare il premier e deve ingoiare il reddito di cittadinanza".

"Meglio tornare a quel concetto ormai rivoluzionario in Italia secondo il quale chi vince le elezioni prova a formare il governo, spiegandolo meglio al signor capo dello Stato. Il centrodestra, appunto", conclude.