Russia: oppositore Navalny condannato a 30 giorni di carcere

Mosca, 15 mag. - Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è stato condannato a 30 giorni di carcere per aver organizzato una manifestazione non autorizzata e dispersa manu militari due giorni prima dell'investitura di Vladimir Putin.

Navalny "è riconosciuto colpevole in virtù dell'articolo 20.2 (sull'organizzazione di manifestazioni non autorizzate) e condannato a 30 giorni di detenzione amministrativa", ha affermato il giudice Dmitri Gordeiev. Navalny adesso attende la sentenza per un altro reato che gli è stato contestato, quello di aver disobbedito alle forze dell'ordine.