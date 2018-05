Governo, Bergamini: M5s-Lega? Difficile fare goal senza squadra

Roma, 15 mag. - "La speranza di Forza Italia è che si possa uscire al più presto da uno stallo che dura da ormai 70 giorni e sta penalizzando il nostro Paese. Ma la sintesi tra Lega e M5S sembra ancora lontana". Lo ha detto Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia, a Skytg24 Pomeriggio, e riguardo alla posizione di Forza Italia rispetto allo scenario politico, ha aggiunto: "Il presidente Berlusconi ha fatto in modo che potesse partire questa trattativa di governo facendo un passo di lato per evitare che si tornasse alle urne in estate con il rischio di replicare il voto di marzo. Un grande atto di generosità e di responsabilità verso gli italiani".

Sulle differenze tra lo stallo italiano e quello recente tedesco, l'esponente azzurra ha sottolineato: "Quello che mi stupisce non è il tempo che si impiega a costruire un ambizioso programma di governo ma il fatto che mentre in Germania c'era la Merkel, premier in pectore, a condurre le trattive con SPD, in Italia si sta ancora cercando una convergenza sul candidato premier. Insomma, è molto difficile fare goal se non si ha una squadra".