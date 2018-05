Cyber, Kaspersky sposta infrastruttura da Russia a Svizzera

Roma, 15 mag. - Kaspersky Lab, società moscovita produttrice di antivirus, sta adattando la sua infrastruttura "per spostare una serie di processi core dalla Russia alla Svizzera".

Tra le attività che traslocheranno nel data center di Zurigo, spiega una nota della compagnia, ci sono entro il 2019 l'archiviazione e l'elaborazione dei dati degli utenti di Europa, Nord America, Singapore, Australia, Giappone, Corea del Sud e, a seguire, di altre nazioni; l'assemblaggio del software, con il trasferimento del "software build conveyer", una serie di strumenti di programmazione utilizzati per assemblare il software finale, ready-to-use, a partire dal codice sorgente; gli aggiornamenti per il rilevamento delle minacce. Inoltre, Kaspersky Lab dichiara di stare coinvolgendo un ente terzo e indipendente per la supervisione di queste attività, anche questo con sede in Svizzera.

(Fonte: Cyber Affairs)