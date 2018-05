Vino, Zonin1821 valuta nuovo investitore e aumento di capitale

Vicenza, 15 mag. - Zonin1821 ha al vaglio una serie di proposte per l'ingresso di un investitore al quale riservare un aumento di capitale con l'immissione di risorse finanziarie per supportare l'importante piano di crescita e di sviluppo internazionale del Gruppo. Zonin1821, che nel 2017 aveva annunciato l'ambizioso progetto vinicolo "Dos Almas" in Cile, mira così a espandere e consolidare la propria presenza sui mercati esteri, nei quali si concentra l'85% del valore della produzione del Gruppo, e con questa operazione si allinea alle best practice del mondo vinicolo, dove l'apertura a capitali esterni risulta fondamentale per cogliere importanti opportunità in un mercato in rapida evoluzione. Il soggetto interessato da tale operazione entrerà con una quota di minoranza in Zonin1821, presieduta da Domenico Zonin e gestita con i fratelli e Vice Presidenti Francesco e Michele e con l'Amministratore Delegato Massimo Tuzzi. Zonin1821 desidera precisare che tale operazione non prevede alcuna cessione di quote societarie da parte della famiglia Zonin. La società ha infatti fatto registrare, sotto la gestione degli ultimi 10 anni affidata ai fratelli Domenico Francesco e Michele, una crescita del fatturato da 70 a 201 milioni di Euro,con un bilancio 2017 che si è chiuso con un incremento del 4,2% del valore della produzione rispetto ai 193 milioni di Euro conseguiti nel corso del 2016.