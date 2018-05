Lavoro, Laforgia (Leu): interrogazione su licenziamenti FedEx e Tnt

Roma, 15 mag. - Il senatore Francesco Laforgia (Leu) ha depositato oggi un'interrogazione rivolta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dello Sviluppo Economico affinché si adoperino per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti nel piano di integrazione di FedEx e Tnt, le due società di trasporto specializzate in spedizioni espresse che hanno annunciato un piano aziendale che prevede esuberi per 361 lavoratori. La Lombardia, in particolare, è una delle regioni dove sono localizzati molti degli stabilimenti coinvolti dai licenziamenti: Cernusco sul Naviglio, Ornago in Brianza, Concorezzo, Malpensa, Peschiera Borromeo. Nell'interrogazione, Laforgia chiede inoltre di convocare urgentemente le parti interessate.