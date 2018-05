Conegliano Valdobbiadene, 94,4 milioni bottiglie prodotte ... -2

Milano, 15 mag. - Le condizioni meteo non positive hanno influito anche sull'andamento del prezzo. "Stiamo lavorando per dare valore al prodotto, l'aumento rientra nella logica condivisa dal sistema produttivo che ragiona nella gradualità. Un aumento del 3-5-6 percento all'anno è ottimale nella strategia ma l'andamento del clima lo ha elevato: si stima un aumento del prezzo della materia prima del 15-20 percento che soprattutto sul mercato estero non aiuta la logica di crescita. Allo stato attuale per i primi 4 mesi dell'anno il Conegliano Superiore incrementa il valore con numeri a due cifre e mantiene e incrementa di poco volumi di prodotto" ha aggiunto Nardi.

Parlando della frenata arrivata dall'Unesco, la zona del Conegliano Valdobbiadene si è candidata ad essere nominata patrimonio dell'umanità come le Langhe, ha commentato: "Non è uno stop e un giudizio molto critico non vincolante nei confronti dell'assemblea da parte di un organo tecnico. È un percorso che quasi tutti gli altri hanno seguito, le Langhe al primo anno non hanno ottenuto il riconoscimento e hanno aggiornato dossier, dopo sono state inserite. Era un percorso per noi previsto non auspicato: la candidatura è qualcosa che cerchiamo di ottenere dentro le regole ma il fatto che il governo italiano abbia candidato il territorio e che siamo sulla lista significa che abbiamo un territorio superiore alla media. Se arriverà il bollino dell'Unesco che qualifica meglio il territorio bene, ma le caratteristiche di pregio ci sono comunque" ha spiegato Nardi.