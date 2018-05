Modello Conegliano Valdobbiadene crea sviluppo economico ... -2

Milano, 15 mag. - "Gli indicatori di attrattività turistica non premiano i comuni del consorzio, non si considera in questo caso il Veneto come area di comparazione ma la provincia di Treviso, area in cui sono comunque al di sotto" ha aggiunto. Si parla di indicatori come densità di ricettività alberghiera ma anche permanenza media. "L'impatto dell'economia del Prosecco su comuni e cittadini negli ultimi 30 anni è stato decisamente positivo, l'investimento ha funzionato nel mantenere le persone su un territorio dove negli anni Sessanta si emigrava, e assicurare una crescita sistematica. L'impatto è positivo anche a livello di inclusione sociale. La vera area di impatto è lo sviluppo di capitale umano, la scelta di investire in agricoltura ha benefici su tutte le attività della filiera, soprattutto sui giovani. Il turismo è l'area di potenzialità di sviluppo, dato il trend di crescita in molte aree del mondo" ha detto Troilo traendo le conclusioni della ricerca.

La ricerca nel dettaglio parte dalla ricchezza generata per i residenti, in termini di reddito e beni capitali: l'economia del Prosecco Superiore Docg ha permesso di accrescere il livello di reddito dal 2000, quando la media annua era di 15.159 euro, al 2015 con 21.380 euro l`anno. La tendenza è in linea con i comuni della provincia e del Veneto, ma i comuni del Prosecco Superiore Docg mostrano una maggiore ricchezza accumulata in beni capitali, dimostrata dai depositi bancari per ogni comune che passano da una media di 160 milioni euro nel 2000 a 280 milioni nel 2012 e dal numero di autovetture che passano da 613 unità (per 1000 abitanti) nel 2002 a 644 nel 2012. C'è anche una maggiore e progressiva crescita della disponibilità di crediti erogati dalle banche a soggetti non bancari: nel 2000 erano 312 milioni euro l`anno per comune e nel 2012 471 milioni.

Un ulteriore livello di analisi riguarda l`inclusione sociale, in termini di quantità e qualità dei lavori creati nel territorio. L`economia del Prosecco Superiore DOCG ha sostenuto una maggiore inclusione sociale per i residenti garantendo un livello di occupazione in linea con le due aree di comparazione e con tassi di disoccupazione di molto inferiore alla media nazionale ma soprattutto nella zona del Conegliano Valdobbiadene si registra un progressivo aumento dell`inclusione delle donne nel mondo del lavoro. L`occupazione femminile cresce dal 29.6% del 1981 al 41.7% del 2011.

Dagli anni `80 in poi i Comuni del Consorzio mostrano i più elevati livelli di adulti (25-64 anni) con laurea e licenza superiore rispetto a quelli della stessa età con licenza media, si passa dal 60% del 1981 al 150% del 2011; la più elevata incidenza di adulti occupati in ruoli a medio-alta specializzazione, si va dal 19% nel 1991 al 29% nel 2011; i più bassi differenziali di genere per l`istruzione superiore che da 136,6% nel 1981 arriva a 104,7%; la più elevata incidenza di giovani con istruzione universitaria dal 5% del 1981 al 22,3% del 2011. Le fonti utilizzate per la ricerca sono: 8mila Census (annuario dei Comuni italiani che riporta i dati dei Censimenti); Istat, Mef, Banca d`Italia, CCIAA Treviso e Aci.