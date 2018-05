Energia, gruppo e.On e Bracco accordo all`insegna dell`efficienza

Roma, 15 mag. - E` stato firmato oggi un importante accordo tra E.ON, Gruppo energetico internazionale, e Bracco, multinazionale che opera nel settore delle scienze della vita ed è leader mondiale nella diagnostica per immagini, che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di cogenerazione presso il sito industriale dell`azienda che sorge a cavallo dei Comuni di Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Lo rende noto un comunicato congiunto delle due aziende.

Il nuovo impianto di generazione combinata di energia elettrica e termica, composto principalmente da un turbogas da 8 MW e da una caldaia a recupero, sostituirà l`attuale impianto da 4,5 MW e garantirà un funzionamento più efficiente e competitivo, consentendo una riduzione del costo energetico e un minore impatto ambientale. Rispetto all`impianto in essere, la nuova centrale cogenerativa fornirà la potenza necessaria ad accompagnare il previsto aumento della produzione di principi farmaceutici, utilizzati per produrre mezzi di contrasto per raggi-X e risonanza magnetica.

Questo accordo si inserisce nella strategia del Gruppo Bracco che prevede un impegno e un investimento a lungo termine per il sito industriale di Ceriano Laghetto: una crescita di cui beneficerà anche il territorio grazie all`incremento produttivo, con le conseguenti ricadute occupazionali e l`ulteriore efficientamento dello stabilimento che sorge all`interno di un`area industriale rigenerata.

In base all`accordo siglato, E.ON, attraverso la business unit internazionale Connecting Energies (ECT) che offre soluzioni energetiche integrate a operatori commerciali e industriali e alla pubblica amministrazione, sarà responsabile della realizzazione e gestione del nuovo impianto. Grazie alla soluzione di cogenerazione verranno forniti a Bracco ogni anno circa 42.000 GWh di energia elettrica e circa 88.000 GWh di energia termica; l`entrata in servizio è prevista indicativamente per luglio 2019.

Alla firma erano presenti per il Gruppo Bracco Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Bracco, e Fulvio Renoldi Bracco, Amministratore Delegato di Bracco Imaging, mentre per E.ON Alberto Radice, Chief Sales Officer B2BL - B2M di E.ON Italia e Managing Director di E.ON Connecting Energies Italia, e Thomas Stephanblome, Head of On-Site Generation di E.ON Connecting Energies.