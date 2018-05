Fassina: Ue non richiami Italia, sanzioni Germania per surplus

Roma, 15 mag. - "Anche oggi, i Commissari europei Dombrovskis e Katainen hanno richiamato l'Italia al rispetto delle regole. In particolare, dal nascituro governo M5S-Lega si aspettano 'continuità nelle politiche di bilancio' per l'azzeramento del deficit e la riduzione del debito pubblico. Insomma, come per la Grecia, le elezioni sono inutili: there is not alternative. Nella loro offensiva sul rispetto delle regole, nessun riferimento all'altra regola fondamentale: il saldo della bilancia commerciale". Lo afferma il deputato di LeU Stefano Fassina, componente della Commissione Speciale di Montecitorio, che si chiede: "Perché i commissari non intervengono contro i governi tedeschi che con politiche mercantiliste estreme determinano svalutazione del lavoro nell'eurozona, contrazione della domanda interna, disoccupazione e inevitabili reazioni protezioniste dagli Stati Uniti? Perché non sanzionano il Governo tedesco che si appresta a approvare un bilancio che taglia del 10% gli investimenti pubblici e programma un avanzo dell'1% del Pil? Il maggior pericolo per la tenuta dell'Eurozona non è un punto in più di deficit del bilancio pubblico italiano, ma il surplus commerciale della Germania. Di fronte al liberismo dei Trattati, non possiamo dimenticare la nostra Costituzione e le domande di dignità del lavoro e giustizia sociale arrivate il 4 marzo".