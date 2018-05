Governo, Vitali (Fi): no a fiducia ad esecutivo giallo-verde

Roma, 15 mag. - "Non abbiamo posto veti e abbiamo preso atto con responsabilità delle decisioni del Capo dello Stato, pur ritenendo -e lo riteniamo tutt'oggi- che un governo di centrodestra, con un premier indicato da Salvini, avrebbe trovato in Parlamento i numeri per governare. La nostra posizione non è cambiata, per quanto non ci si possa esimere dal registrare un atteggiamento al limite dell'infantilismo acuto da parte di Di Maio, che forse non ha ben chiara la grandezza delle sfide che lo attenderebbero. Non voteremo la fiducia ad un governo giallo-verde, ma valuteremo i provvedimenti in base alla loro coerenza rispetto al programma che abbiamo presentato agli elettori. Sullo sfondo, tuttavia, resta l'amarezza del popolo italiano che ha votato una coalizione dalla quale aveva deciso di essere governato". Lo afferma in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vitali.