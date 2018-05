Def, Confindustria: indubbio che serviranno manovre correttive

Roma, 15 mag. - "È indubbio che ci troviamo di fronte a una situazione nella quale il Governo e il Parlamento saranno chiamati a predisporre misure correttive". Lo ha affermato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Andrea Montanino, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sul Def.

"Se il rallentamento verrà confermato nelle prossime settimane è probabile che il tasso di crescita per il 2018 assunto nel DEF, 1,5 per cento, dovrà essere limato al ribasso" ha rilevato "con ovvie conseguenze anche per la nostra finanza pubblica".

Per Montanino "è indubbio che ci troviamo di fronte a una situazione nella quale il Governo e il Parlamento saranno chiamati a predisporre misure correttive. Guardando all'anno in corso, va evidenziato che tutto il miglioramento del deficit sarebbe la conseguenza dei risparmi sulla spesa per interessi".

"È probabile che verremo chiamati a uno sforzo aggiuntivo di correzione dei conti pubblici - ha aggiunto - per avviarci più rapidamente verso l'obiettivo del pareggio di bilancio, soprattutto se il Parlamento deciderà un diverso percorso per il 2019 e 2020, che oggi incorpora l'aumento dell'IVA".

Per Confindustria "non possiamo abbassare la guardia sui conti pubblici. Il grado di esposizione dell'Italia è molto elevato; agli aumenti dei tassi d'interesse BCE si potrebbe sovrapporre, negli scenari meno favorevoli, anche l'allargamento dello spread sui titoli a medio-lungo termine, cosa che peraltro abbiamo iniziato ad osservare in questi ultimi giorni".