Confindustria: da inerzia politica rischi per economia del Paese

Roma, 15 mag. - "L'inerzia politica potrebbe improvvisamente rendere molto più costoso finanziare questo ingente debito, mettendo a rischio la tenuta economica del Paese. Insomma, i mercati stanno dando tempo all'Italia, ma l'attesa non potrà essere troppo lunga".

Lo ha affermato il direttore del Centro Studi di Confindustria, Andrea Montanino, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato sul Def.

"Lo stallo politico interno che ha contraddistinto gli ultimi mesi, nell'attuale delicato contesto internazionale, rischia di far perdere all'Italia quanto di buono è stato fatto per avviare la ripresa e consolidare un percorso di crescita robusta e sostenibile" ha sottolineato.

Secondo Confindustria "è indispensabile che il nuovo Governo abbia un mandato politico chiaro e che sia in grado di agire nel pieno dei suoi poteri. Ne abbiamo bisogno per avere il ruolo che ci compete in Europa, nel gruppo di testa guidato da Francia e Germania, in una fase in cui sono in discussione scelte cruciali per il futuro dell'Europa".

"Abbiamo bisogno di un Governo che sappia rassicurare - ha proseguito il direttore del Centro Studi di Confindustria - scelte sbagliate possono complicare, non poco, il collocamento sul mercato dei 400 miliardi di euro in titoli di Stato di cui ogni anno l'Italia necessita per finanziare il debito pubblico. È fondamentale mantenere la fiducia dei mercati soprattutto nella fase attuale in cui la BCE si sta avviando gradualmente all'uscita dalla politica monetaria non convenzionale".