Fisco, Padoan firma decreto su transfer pricing tra imprese

Roma, 15 mag. - Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha firmato il decreto sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) nelle operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Lo afferma il Tesoro, sottolineando che il provvedimento, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attua una norma contenuta nella manovra correttiva di un anno fa, che ha stabilito per queste operazioni il principio di libera concorrenza.

"Abbiamo riscritto - spiega Padoan - regole che non venivano aggiornate dal 1980. Un ulteriore passo avanti per rendere il sistema fiscale italiano all'avanguardia, e per fornire maggiore chiarezza agli operatori su una tematica estremamente complessa. Mi fa piacere inoltre sottolineare l'innovativo metodo di lavoro adottato, con un forte coordinamento tra le diverse strutture dell'amministrazione finanziaria e un fruttuoso e costante confronto con gli operatori".