Fornaro (LeU): ricreazione finita, Parlamento inizi a lavorare

Roma, 15 mag. - "La ricreazione è finita: il Parlamento deve iniziare a lavorare per provare a risolvere i problemi quotidiani degli italiani e non i destini personali di qualcuno". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali a Montecitorio Federico Fornaro, aggiungendo: "Mentre Salvini e Di Maio litigano su chi deve fare il Presidente del Consiglio, il Governo Gentiloni ha presentato un Def in cui, senza interventi correttivi, la spesa sanitaria scende sotto il livello minimo degli standard internazionali, l'occupazione continua ad essere lontana dal ritornare ai livelli pre-crisi e gli investimenti pubblici sono ai minimi storici".