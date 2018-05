Martina a Lega-M5S: invece che misure impossibili, si rifinanzi Rei

Roma, 15 mag. - "Anzichè vagheggiare lotte alla povertà con strumenti impossibili, si faccia immediatamente un allargamento del Rei e si istituisca l'assegno unico per le famiglie". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa nella sede del partito insieme ai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

"Nessuno di questi signori che stanno chiacchierando ha mai governato - ha aggiunto Martina -, c'è già uno strumento a disposizione, ci sono i decreti attuativi, c'è la possibilità di ottenere entro 12 mesi lo sradicamento della povertà da questo paese, è una misura a portata di mano". Questo a differenza di altre misure che "non sono nè sostenibili nè attuabili nel breve periodo".

"Abbiamo individuato il campo sociale come il primo da cui partire con le nostre proposte in Parlamento. C'è la possibilità di rifinanziare il reddito di inclusione immediatamente, dalla prossima Finanziaria", ha aggiunto il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, spiegando che "con 4 miliardi si può completare la copertura" del reddito di inclusione "per tutti i poveri italiani. Invece di immaginare proposte che poi vanno a regime nel 2021 o 2022, è possibile già dalla prossima finanziaria ottenere lo sradicamento della povertà. Una misura storica che vale più di tante chiacchiere".