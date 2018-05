Autonomia, Fermi: unanimità a odg rafforza ruolo di R. Lombardia

Milano, 15 mag. - "Un voto unanime che rafforza sicuramente anche sul piano politico il ruolo e la posizione di Regione Lombardia nella trattativa con il governo, e che costituisce un passo avanti significativo rispetto al voto a larga maggioranza della risoluzione approvata in Consiglio regionale lo scorso 7 novembre. Da subito avevo affermato che questa undicesima legislatura regionale sarebbe stata la legislatura dell'autonomia e mi è pertanto sembrato doveroso dedicare proprio al tema dell'autonomia la prima seduta di Consiglio regionale dopo quelle previste dagli adempimenti statutari. Ritengo particolarmente importanti, all'interno dell'ordine del giorno approvato, le sottolineature sulla necessità di definire quanto prima le risorse economiche necessarie in relazione alle maggiori competenze che ci verranno assegnate e l'introduzione nell'Intesa col Governo di clausole di garanzia che mantengano intatte le risorse anche a fronte di eventuali nuove leggi statali di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica". E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi (Forza Italia), commentando l'approvazione dell`ordine del giorno sull'autonomia avvenuta oggi in aula.