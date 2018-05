Boccia: l'Europa non ci riconoscerà flessibilità per fare deficit

Milano, 15 mag. - "Più che con il piede sbagliato è evidente che se andiamo a chiedere flessibilità in Europa per fare deficit in Italia non ci verrà riconosciuto. Dobbiamo stare attenti perché flessibilità significa più debito pubblico e noi ce lo abbiamo già rilevante. Il confronto deve partire, l'Europa deve essere riformata, occorre un'integrazione politica europea, occorre una grande dotazione infrastrutturale europea, su questo percorso di riforme occorre lavorare, adesso vediamo. Le scintille sono precondizioni per il confronto, speriamo serrato e in chiave di riforma pro europea chiaramente. Per noi l'Europa è imprescindibile". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda a Milano