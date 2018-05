Boccia: in manovra potrebbe porsi nodo risorse

Milano, 15 mag. - "La manovra ha bisogno di 12 mld di euro per congelare le clausole di salvaguardia Iva. Se poi mettiamo gli altri elementi, il problema del nodo risorse si pone". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda a Milano, in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Economia Padoan, sul fatto che non sarà necessaria una manovra bis.

Secondo Boccia "ci sono due questioni da porre: uno le risorse, due gli effetti sull'economia reale. Bisogna iniziare a dibattere, adesso vediamo".