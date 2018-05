Gasparri: mandato al centrodestra avrebbe evitato confusione

Roma, 15 mag. - "Con tutto il rispetto per le procedure seguite, mi pare che la confusione in cui si stanno avvitando le istituzioni derivi dal fatto che non si sia scelta una delle vie maestre per sbrogliare la matassa della crisi, ovvero affidare l'incarico di formare il governo all'esponente della coalizione più votata alle ultime elezioni". Lo dichiara Maurizio Gasparri.

"Quella - insiste l'esponente di Fi - era la strada da seguire, consentendo a Matteo Salvini e al centrodestra di verificare in Parlamento la possibilità di trovare il consenso per un governo. Questa ipotesi, per ragioni che francamente non comprendiamo, è stata esclusa. Determinando poi una serie di conseguenze paradossali, come questa sorta di 'caccia al tesoro' al Presidente del Consiglio, che non ha precedenti e che coinvolge anche, come il professo Sapelli, persone rispettabili ma lanciate in un contesto che va affrontato e gestito in altro modo".

"Le anomalie sono state diverse. A cominciare dalla famosa lista di ministri mandata dai grillini alla Segreteria Generale del Quirinale. Un tema, questo, su cui ci sarà da discutere. Anche in Parlamento, appena ce ne sarà data la possibilità. Il centrodestra è stato menomato gravemente in questa fase da procedure e decisioni francamente singolari e discutibili", conclude.