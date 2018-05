Molteni (Lega): Europa ha fallito, cambieremo politica su migranti

Roma, 15 mag. - "La politica migratoria cambierà radicalmente. La sinistra e l'Europa hanno fallito nella gestione dell'immigrazione". Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Molteni.

"Uno strumento utile e necessario come i CIE è stato smantellato dai governi di sinistra e riconvertito in centri di accoglienza. Con la Lega al governo saranno invece riaperti i centri per i rimpatri e le espulsioni. Strutture rispettose della dignità umana ma necessarie per riportare nei Paesi di origine chi illegalmente è entrato in Italia. Sarà previsto un allungamento del periodo di trattenimento nel centro e un rifinanziamento ingente del fondo rimpatri oggi azzerato dalla sinistra. Allo stesso tempo verranno portati avanti accordi con gli Stati terzi", conclude Molteni.