Leonardo, De Gennaro: Profumo non decade con rinvio a giudizio

Roma, 15 mag. - Il rinvio a giudizio di Alessandro Profumo per presunto aggiotaggio e falso in bilancio su derivati Mps, all'epoca in cui era presidente della banca senese, disposto dal Tribunale di Milano non comporta la sua decadenza da amministratore delegato di Leonardo. Lo ha detto il presidente del gruppo Gianni De Gennaro, rispondendo alla domanda di un azionista in assemblea.

"A seguito anche di analisi svolte, con il supporto di uno studio legale esterno - ha detto - è emerso che il rinvio a giudizio non comporta alcuna causa di decadenza dell'ad e non costituisce nessuna incapacità o restrizione automatica di Leonardo a operare nei mercat".

"Il Cda - ha proseguito De Gennaro - ha riconociuto al dottor Profumo la piena capacità a svolgere il suo lavoro".