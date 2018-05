Pd, Rosato: stare all'opposizione servirà a ricompattare le fila

Roma, 15 mag. - "Stare all'opposizione fa bene per ricompattare le fila e anche per tornare in mezzo alla gente". Lo ha detto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente del Pd a Radio Cusano Campus.

"Lascerei stare Matteo Renzi perchè il Congresso sta nelle cose, non è che si fa perchè lo vuole Renzi. I media continuano a parlare di 'renziani' anche quando Renzi non dice una parola. Noi abbiamo una forma di grandissima debolezza: siamo rimasti l'unico partito democratico che ha un dibattito interno - sottolinea Rosato -. Forza Italia e M5S hanno un capo politico che non può essere messo in discussione, quando si è democratici si è più fragili da questo punto di vista, ma da un altro punto di vista questo dibattito interno è una grande forza se viene valorizzato. Mi fa piacere che Martina abbia detto di essere pronto alla battaglia. Nel momento congressuale si alza la temperatura, ma alla fine tra tutti noi c'è un rapporto di condivisione e amicizia che ci lega. La posizione unitaria contro questo governo che sta nascendo è scontata".