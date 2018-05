Governo, Rosato: alleanza M5S-Lega per noi è grande opportunità

Roma, 15 mag. - "Non è vero che stiamo assistendo alla situazione pop-corn, c'è la consapevolezza che questo governo sia pessimo per l'Italia e per l'Europa -ha affermato Rosato-. Noi pensiamo che il nostro Paese debba avere tutta l'autonomia che gli spetta, ma bisogna far valere le nostre ragioni che sono diverse dai comizi. Noi dobbiamo cambiare il regolamento di Dublino che proprio la Lega ha sottoscritto. Non so se questo governo avrà l'autorevolezza per andare in Europa a battere i pugni sul tavolo per far valere le esigenze del nostro Paese. Quando va in giro, Salvini si presenta con un pizzico di arroganza che non aiuta sui tavoli internazionali. Noi abbiamo una grande opportunità, generata dall'alleanza fra Lega e M5S". Lo dice Ettore Rosato, deputato del PD e vicepresidente della Camera, su Radio Cusano Campus.

"Non è un'alleanza solo nazionale, anche a Siena e Vicenza la Lega ha chiesto al M5S di non presentare le sue liste e il M5S lo ha fatto. Stanno già ragionando in termini molto più avanzati. Dobbiamo provare a convincere gli elettori dei 5 Stelle che la nostra proposta politica è alternativa a quella della destra e che siamo molto più coerenti dei 5 Stelle che avevano come unico obiettivo quello di sedersi a Palazzo Chigi - spiega Rosato -. Loro hanno sempre avuto un patto con la Lega e sono andati avanti, ci hanno coinvolto solo perchè c'era qualche impasse, è stata una presa in giro. Di Battista lo ha detto chiaramente che col Pd non hanno mai voluto farci niente e che il loro elettorato è più vicino a quello della Lega".