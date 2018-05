Martina: unica proposta seria da Colle, partiti la riconsiderino

Roma, 15 mag. - "Auspichiamo, se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, che è l'unica seria sul tavolo". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa insieme ai capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci sulla situazione politica.

"Se nasce il governo la nostra opposizione sarà molto seria", ha ribadito Martina annunciando "battaglia" in Parlamento per impedire che passino proposte come "flat tax" e "condoni".