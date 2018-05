Governo, Boccia: lasciamo lavorare M5s e Lega, poi valuteremo

Milano, 15 mag. - "Lasciamoli lavorare e poi valuteremo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'inaugurazione della sede di Confindustria Moda a Milano ha commentato il confronto in corso fra Lega e M5s per la formazione del nuovo governo.

L'attuale fase di stallo, secondo Boccia, "potrebbe creare a lungo termine problemi all'economia, è ancora presto per dirlo. Bisognerebbe entrare nel merito di questo programma e capire gli effetti sull'economia reale e anche il nodo risorse. Inoltre non abbiamo capito ancora quali saranno i punti di convergenza e se ci saranno".

In generale secondo Boccia bisogna "puntare sulla grande missione che abbiamo indicato a Verona: più occupazione, più lavoro a partire dai giovani e un piano infrastrutturale". Quanto alla congiuntura economica siamo di fronte a "un momento importante, ma abbiamo criticità esterne. Come il rallentamento dell'economia globale; indicazioni di protezionismo dagli Usa, che tenta di difendere l'industria americana; una politica aggressiva della Cina". L'obiettivo deve essere quello "di rendere competitiva l'industria italiana perché siamo la seconda manifattura in Europa, non possiamo e non dobbiamo arretrare". Fra i provvedimenti da non toccare secondo Boccia "industria 4.0 e jobs act che hanno dato effetti sull'economia reale".