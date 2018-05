Martina a M5S-Lega: paralisi inaccettabile, basta perdere tempo

Roma, 15 mag. - "Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un'inaccettabile paralisi per l'Italia, a una difficoltà politica evidente da parte di chi per 80 giorni ci ha raccontato che tutto si farebbe fatto in modo veloce e facile". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina rivolgendosi a Lega e M5s, in una conferenza stampa sulla situazione politica.