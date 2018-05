Roma, 15 mag. - "Di Maio e Salvini ci hanno fatto già perdere più di due mesi. Ma ancora non gli è chiaro che il premier non è un fantoccio, mero esecutore del loro improbabile programma? Ma quale persona seria seria può accettare loro condizioni? A me ricordano una canzone: Il Gatto E La Volpe". Lo afferma Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali.