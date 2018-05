Maestri (Possibile) a Salvini: respingimenti migranti illegali

Roma, 15 mag. - "Matteo Salvini ieri diceva di voler agire nel rispetto dei diritti umani, oggi invece parla di respingimenti dei migranti. È il caso di ribadirgli che i respingimenti sono illegali, sono quindi contrari al diritto e a quei diritti umani che appena qualche ora fa, al Quirinale, diceva di voler tutelare. Per questo le sue parole sono sempre più preoccupanti". Lo dichiara Andrea Maestri, esponente di Possibile.

"Tra le altre cose - aggiunge Maestri - Salvini parla di un'eccessiva accoglienza da parte dell'Italia. Eppure, da esperto in materia di immigrazione quale vuole apparire, dovrebbe sapere che è in vigore la legge Bossi-Fini, che ha provocato disastri ora evidenti a tutti. A conferma che la Lega e le destre sanno solo usare a fini di propaganda i migranti, ma non riescono ad affrontare la questione nella sua realtà".