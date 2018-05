Dombrovskis (Ue):Italia dovrà comunque ridurre deficit e debito -2

Roma, 15 mag. - L'Italia deve inoltre "affrontare il problema del lento aumento della produttività, i colli di bottiglia della produttività nel quadro in cui operano le imprese ('business environment', ndr), negli investimenti e in altre aree. E poi nel settore finanziario la riduzione dei crediti deteriorati Npl ('non performing loans', ndr). In questo - ha riconosciuto il vicepresidente della Commissione - bisogna dire che l' Italia ha fatto dei progressi sostanziali negli ultimi due anni".

A una domanda sulla reazione dei mercati, rimasti sorprendentemente calmi negli ultimi mesi nonostante l'incertezza politica in Italia, Dombrovskis ha risposto: "E' chiaro comunque che l'approccio alla formazione di un nuovo governo e alla stabilità finanziaria deve restare sull'attuale percorso di graduale riduzione del deficit di bilancio e del debito pubblico".

Riguardo all'assenza di un governo italiano con i pieni poteri proprio mentre si discute di una possibile riforma in profondità dell'Eurozona, il vicepresidente della Commissione ha osservato: "Devo dire che l'Italia, l'attuale governo in affari correnti, è stato in effetti molto attivo e ha sostenuto molto il lavoro sull'approfondimento dell'Uem (Unione economica e monetaria, ndr). Non mi aspetto cambiamenti improvvisi. In ogni caso - ha concluso - l'accordo dei leader è di raggiungere decisioni concrete sull'Uem al vertice di giugno, e alla Commissione stiamo lavorando su questo".