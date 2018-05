Putin inaugura il Ponte tra la Crimea e la Russia -2

Sebastopoli, 15 mag. -

Ad oggi, la penisola inserita tra i soggetti della Federazione russa, malgrado il non riconoscimento da parte della Comunità internazionale, è collegata alla Russia solo per via aerea e con i traghetti: questi ultimi sono di prassi affollatissimi e spesso, soprattutto durante l'inverno, non sono in grado di smaltire il traffico nello stretto di Kerch. Il Cremlino ha fortemente voluto il collegamento terrestre, sia per diminuire l'isolamento della Crimea, sia per tentare il rilancio dell'economia, in particolare del settore turistico.

Già lo zar Nicola II aveva pensato di far costruire un ponte sullo stretto di Kerch, ma il piano fu bloccato dallo scoppio della Prima guerra mondiale. Poi ci riprovò negli anni Trenta del secolo Scorso Josif Stalin, senza concretizzare. Anche i nazisti cominciarono a costruire un collegamento tra Crimea e regione di Krasnodar, abbandonando poi a loro volta il progetto.(Segue)