Dombrovskis (Ue): Italia dovrà comunque ridurre deficit e debito

Bruxelles, 15 mag. - "Non posso anticipare le raccomandazioni specifiche per paese che saranno pubblicate più tardi; ma se guardiamo alle precedenti raccomandazioni e alle sfide che l'Italia ha di fronte, si concentreranno ancora sulle questioni di bilancio, sulla diminuzione del deficit e sull'avvio del debito pubblico su un percorso di riduzione". Lo ha detto oggi a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'Euro, Valdis Dombrovskis, rispondendo ad alcune domande durante un evento organizzato da Politico, la testata internazionale specializzata in affari europei.

"La Commissione europea - ha puntualizzato Dombrovskis - non è coinvolta nel processo di formazione del nuovo governo in Italia"; portarlo avanti, ha osservato "sta all'Italia e al presidente della Repubblica Mattarella, che sta conducendo il processo". Comunque, ha aggiunto, "noi siamo pronti a lavorare con un governo eletto democraticamente per qualunque Stato membro".

"L'Italia ha, dopo la Grecia - ha ricordato il vicepresidente della Commissione -, il secondo debito pubblico dell'Ue, oltre il 130% del Pil. E' chiarissimo che nell'attuale momento di crescita economica l'Italia deve mettere il debito pubblico su una traiettoria di riduzione. Questo è l'approccio della Commissione e la sua raccomandazione indipendentemente da quale governo sarà concretamente in esercizio. Ed è anche - ha sottolineato ancora Dombrovkis - l'approccio del presidente Mattarella, che ha enfatizzato la necessità di rispettare le regole europee lungo tutto il percorso delle trattative per la formazione del nuovo governo".