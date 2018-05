New York, 15 mag. - La first lady statunitense, Melania Trump, "sta davvero meglio" e "lascerà l'ospedale tra due o tre giorni. Grazie per così tanto amore e sostegno!". A scriverlo è stato il presidente Donald Trump, su Twitter, che ha voluto fornire un aggiornamento sulle condizioni di salute della moglie, operata per una "patologia benigna" al rene.

L'ex modella slovena, 48 anni, si trova nell'ospedale militare di Walter Reed, a Bethesda (Maryland), nella periferia di Washington.