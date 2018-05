Credite Agricole Italia, per gruppo utile trimestre 60 mln (+9%)

Milano, 15 mag. - Il risultato netto aggregato gestionale del Crédit Agricole in Italia nei primi tre mesi del 2018 è pari a 199 milioni, in crescita del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2017. In particolare, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia ha conseguito nel periodo un risultato netto positivo pari a 60 milioni (+9%), nonostante siano inclusi i costi di integrazione delle 3 Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato. Il gruppo presenta volumi in aumento su tutte le componenti rispetto a fine 2017: masse di impiego (+1,5%), raccolta gestita (+1%) e raccolta diretta (+0,4%). Patrimonializzazione solida con un Total Capital Ratio al 14,6%.