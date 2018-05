Soros lascia Ungheria, Ue: decisione deplorevole per la ... -2

Roma, 15 mag. - "Ogni volta che una organizzazione della società civile che aiuta a costruire democrazie dinamiche e tolleranti è minacciata o sente che non può lavorare più, la democrazia ne soffre", ha aggiunto Timmermans in un tweet.

Open Society (Open society Foundations-Osf), che finanzia numerose ong in Ungheria e nel mondo, ha annunciato la sua partenza con parole molto dure per l'ostilità crescente che deve fronteggiare da oltre un anno nel Paese. I suoi responsabili hanno denunciato di far fronte a "un ambiente politico e giuridico sempre più repressivo in Ungheria" e giudicano "impossibile proteggere la sicurezza e le operazioni del personale contro l'ingerenza arbitraria del governo".