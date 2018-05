Famiglia, Polverini: non sia problema ma opportunità per paese

Roma, 15 mag. - "La famiglia cardine della società. E la politica ha il compito di creare misure ad hoc come agevolazioni per la casa, per l'accesso ai mutui, per l'assistenza alle madri e ai nascituri. Solo così si può ridare linfa alla nostra società e creare le condizioni per il formarsi delle famiglie. Già nella scorsa legislatura Forza Italia si è sempre impegnata in difesa della famiglia cercando anche di far stanziare risorse adeguate, o almeno a potenziare quelle esistenti, per finanziare interventi fiscali in grado di sostenere le famiglie più numerose. Ci auguriamo che il nuovo Governo possa ripartire proprio da qui perché la famiglia non diventi un problema ma un'opportunità per il rilancio del Paese". Lo affrma in una nota la deputata di Forza Italia, Renata Polverini in occasione della giornata internazionale della famiglia celebrata oggi dall'ONU.