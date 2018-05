Def, Mandelli (FI): invertire rotta su investimenti sanità

Roma, 15 mag. - "L'allarme lanciato dalla Conferenza delle Regioni sulle risorse per la sanità coincide con le preoccupazioni che abbiamo più volte avanzato: l'attestazione della spesa sanitaria al di sotto dei livelli minimi indicati dall'Ocse rischia di avere gravi ripercussioni in particolare se si considerano le difficoltà delle regioni a garantire l'efficienza e l'appropriatezza dei livelli essenziali". Così il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Commissione speciale della Camera in occasione delle audizioni sul Def. "Il definanziamento della spesa sanitaria è una scelta destinata ad impattare in maniera negativa sul Ssn, già caratterizzato da difficoltà di accesso. È indispensabile invertire la rotta per garantire ai cittadini e una effettiva tutela del loro diritto alla salute", conclude.