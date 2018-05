Ft: governo M5S-Lega, i barbari entrati dentro le mura di Roma -2

Roma, 15 mag. - Ma i dubbi più seri, conclude l'editoriale, riguardano le proposte econocmiche dei due partiti, ovvero il reddito di cittadinanza e la flat tax, nonché l'abolizione della riforma Fornero: "Il costo di queste iniziative sarebbe di decine di miliardi di euro, e la proposta sarebbe di finanziarle tagliando al spesa pubblica, facendo ricorso alle privatizzazioni, approvando un condono fiscale, colpendo l'evasione fiscale e incentivando la crescita economica: trattandosi di due partiti che affermano di rappresentare il nuovo, colpisce quanto la maggior parte di queste idee siano stantie; altri governi precedenti, specie quelli guidati da Silvio Berlusconi, hanno provato a metterle in pratica e si sono rivelate solo parzialmente efficaci".

Come risultato, il nuovo governo "potrebbe trovarsi in disaccordo con l'ortodossia fiscale di altri governi europei e della Commissione, e l'Ue sarebbe giustificata nel suo voler tenere il punto; tuttavia, dovrebbe anche riconoscere che negli ultimi vent'anni il principale problema dell'Italia non è stato il deficit di bilancio ma la mancanza di crescita economica e insufficienti riforme istituzionali, questioni su cui l'Ue potrebbe e dovrebbe collaborare costruttivamente con il prossimo governo italiano, anche se ciò dovesse significare sopportare la retorica iconoclasta di Lega e 5 Stelle".