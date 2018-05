Ft: governo M5S-Lega, i barbari entrati dentro le mura di Roma

Roma, 15 mag. - "L'Italia è sul punto di instaurare il più anticonvenzionale ed inesperto governo alla guida di una democrazia occidentale europea dal Trattato di Roma del 1957: sarebbe formato dall'anti-establishment Movimento 5 Stelle e dall'estrema destra anti-immigrazione della Lega, partiti che considerano il moderno sistema politico dell'Italia come un completo fallimento e le politiche e la governance europea come piene di difetti. Ora i barbari non stanno semplicemente premendo alle porte di Roma, sono entrati all'interno delle mura": il Financial Times in un suo editoriale non risparmia le critiche alla prospettiva di un governo Salvini-Di Maio.

"Tuttavia la Roma del 2018 non è quella del 410, né Luigi di Maio e Matteo Salvini assomigliano al re visigoto Alarico: i loro due pariti godono di in indiscutibile legittimità democratica, avendo vinto le elezioni, ed è giusto che abbino l'opportunità di governare il Paese; escludere i vincitori alle urne dal potere non è una misura degna di una democrazia matura, se - come nel caso italiano - i vincitori hanno conseguito il loro successo in modo limpido e trasparente", continua l'editoriale.

"Ciò detto tuttavia le politiche illustrate nel loro cosiddetto 'contratto per un governo di cambiamento' danno non pochi motivi di preoccupazione: i due partiti si dimostrano eccessivamente russofili e si oppongono alle sanzioni europee nei confronti di Mosca; la Lega è a favore dell'espulsione su grande scala degli immigrati clandestini e sembra non preoccuparsi troppo del fatto che tali misure possano contravvenire alla legge italiana o agli obblighi internazionali del Paese", avverte l'Ft.(Segue)