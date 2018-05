Roma, 15 mag. - Tassi d'interesse ancora in calo per i prestiti bancari, con un nuovo minimo storico. Ad aprile, afferma l'Abi nel rapporto mensile, i tassi sono in discesa e quello medio sul totale dei finanziamenti è in diminuzione al 2,66%, dal 2,67% segnato a marzo (2,69% a febbraio).