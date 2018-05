India, storica sconfitta del Congresso a elezioni nel Karnataka -2

Nuova Delhi, 15 mag. -

Il Bharatiya Janata Party (Bjp) di Modi, nazionalista indù, è arrivato primo ma non è riuscito ad ottenere una chiara maggioranza. Attualmente il Bjp ha già vinto 87 seggi ed è in testa in altri 17. Il partito di Modi ha bisogno di 113 seggi per assicurasi una maggioranza e completare l'umiliazione del Congresso, che non dovrebbe vincere più di 78 seggi: un enorme crollo rispetto ai 122 della precedente assemblea.

Il Congresso, guidato da Rahul Gandhi, ha annunciato che offrirà un "appoggio incondizionato" al terzo partito classificato, il Janata Dal, per formare un governo. "Questo è il miglior modo di tenere il Bjp lontano dal potere", ha detto il Primo ministro uscente Siddaramaiah da Bangalore.