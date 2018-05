Mondadori, I trimestre 2018 in perdita per 13,6 mln di euro

Milano, 15 mag. - Il grupo Mondadori ha chiuso il primo trimestre 2018 con una perdita di 13,6 milioni di euro, rispetto al rosso di -9,2 milioni dello stesso periodo 2017. I ricavi consolidati si sono attestati a 253,4 milioni di euro, in calo del 6,7% rispetto a 271,6 milioni del primo trimestre 2017 principalmente per la performance negativa delle aree Periodici, mentre l'area Libri ha registrato una crescita dell`1%. L'indebitamento finanziario netto si è attestato a -221,9 milioni di euro, in miglioramento del 22,5% rispetto a -286,2 milioni di euro di fine 2017.

Il gruppo conferma per l`esercizio 2018, a perimetro attuale, le stime già comunicate al mercato: "ricavi consolidati in leggera contrazione; Ebitda adjusted sostanzialmente stabile; utile netto in diminuzione rispetto al 2017 che aveva accolto componenti positive non ricorrenti; mentre il cash flow ordinario è stimato in un range compreso tra 55-60 milioni di euro, in miglioramento dalla precedente previsione pari a 50 milioni di euro".