Rotondi: voto quasi inevitabile, Berlusconi sarà candidato premier

Roma, 15 mag. - "L'on. Brunetta ha detto un'ovvietà che tuttavia vale la pena di ribadire perché il parlar chiaro è fatto per gli amici: nelle quasi inevitabili elezioni anticipate per Forza Italia, Rivoluzione cristiana e l'Udc c'è un solo candidato premier e si chiama Silvio Berlusconi. Lo dice uno come me che osserva con interesse e ammirazione il lavoro di Salvini. Ma una volta che Silvio è tornato candidabile, per noi e per milioni di italiani c'è un solo Presidente e si chiama Berlusconi. Su questo punto faremo la più radicale delle nostre campagne elettorali". Lo dice il segretario di Rivoluzione cristiana in una nota.