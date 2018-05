Mondiale 2018: Russia revoca interdizione a giornalista tedesco

Mosca, 15 mag. - Le autorità russe hanno revocato l'interdizione per il Mondiale di calcio decisa contro un giornalista della tv pubblica tedesca che aveva portato alla luce lo scandalo del doping di stato nel Paese. Lo ha annunciato il governo di Berlino.

"La parte russa ci ha informato che Hajo Seppelt (il giornalista in questione dell'emittente Ard, ndr) potrà almeno recarsi nel Paese per il Mondiale", ha indicato il ministro della Giustizia tedesco Heiko Maas sul suo profilo Twitter, dopo che Berlino aveva protestato a livello ufficiale per l'interdizione e rivolto un appello al presidente Vladimir Putin.

(fonte AFP)