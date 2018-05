Governo, Napoli (Fi): disoccupati e debito non aspettano Di Maio -2

Roma, 15 mag. - "Dietro quel reddito - insiste il deputato azzurro - non c'è alcuna prospettiva di lavoro e di crescita, personale e sociale. Il debito pubblico penalizza i risparmiatori, il suo aumento toglie credibilità all'Italia e costringe lo Stato a pagare interessi superiori. E l'Europa, in tutto questo, non c'entra proprio niente".

"Salvini e Di Maio - rimarca - devono misurare bene ogni lettera dell'accordo al quale stanno lavorando: la campagna elettorale è terminata da un pezzo e oggi si tratta di fare i conti con la realtà. Se i conti non tornano non è colpa della realtà cattiva, ma di chi fa i conti. FI è spettatore interessato e non mangia le pop-corn come Renzi sperando in un insuccesso perché quell'insuccesso ricadrebbe sulle spalle di tutti. Siamo attenti e vigili, però, perché un accordo che mettesse a rischio il futuro del Paese avrebbe la nostra opposizione", conclude.