Governo, Napoli (Fi): disoccupati e debito non aspettano Di Maio

Roma, 15 mag. - "Il presidente Mattarella occupa il suo ufficio con la stessa forza d'animo e lo stesso distacco con cui Giobbe affrontò le sue disavventure. Per dare un governo all'Italia si può attendere un giorno in più, ma i giorni trascorsi dal 4 marzo sono 71 e del governo non si intravede neppure l'ombra". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia osservando che "lo svolgimento della vicenda ha troppe singolarità e troppe eccezioni che rischiano, in caso di accordo sul filo di lana, di pesare e condizionare gravemente il percorso dell'esecutivo M5s-Lega".

"Non conosco, se non attraverso le cronache dei giornali - prosegue - quello che succede attorno al tavolo tecnico fra M5s e Lega, e quello che mi colpisce è l'assenza finora di capitoli cruciali come la lotta alla disoccupazione e il controllo del debito pubblico. Il reddito di cittadinanza è un'umiliazione per chi lo riceve, come ha detto il premio Nobel Yunus: rende tutti più poveri e toglie dignità".

