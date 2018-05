Sanzioni Iran, Francia chiede a Usa esenzioni per sue società

New York, 15 mag. - Il governo di Parigi ha chiesto agli Stati Uniti di esentare alcune società francesi dal rispetto delle nuove sanzioni contro l'Iran e vuole che l'Unione europea crei degli strumenti per proteggere gli affari delle società dei Paesi membri da future sanzioni decise da Washington.

Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto che l'Unione europea dovrebbe, nei prossimi giorni, agire per impedire agli Stati Uniti di penalizzare i Paesi europei. "Vogliamo rendere chiaro che non possiamo accettare la natura extraterritoriale delle sanzioni americane" ha detto il ministro, a margine di un incontro con gli imprenditori francesi a Parigi. "Stiamo aspettando che la commissione europea presenti delle proposte molto concrete". La Francia, ha poi detto il ministro, ha intenzione di proteggere i suoi interessi economici in Iran. Gli Stati Uniti hanno deciso di abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano e di reintrodurre sanzioni economiche contro Teheran, con ripercussioni anche sui Paesi europei.