Gaza, Fratoianni (Leu): orrore e vergogna per la mattanza

Roma, 15 mag. - "Prosegue la mattanza di palestinesi inermi per mano del governo israeliano. Altri 61 morti (per ora) nel giorno in cui l'amministrazione Usa di Trump inaugurava l'ambasciata americana a Gerusalemme, ritenuta capitale di Israele. Come a dire che la Palestina non esiste. Come a dire che i palestinesi vanno cancellati". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.

"Orrore e vergogna. L'Europa deve intervenire il prima possibile e l'Italia - conclude Fratoianni - riconosca lo Stato di Palestina".